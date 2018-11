Trump: Noch keine Einigung im Handelsstreit möglich

China wolle zwar eine Einigung, doch die sei für ihn noch nicht vertretbar, sagte Trump am Freitag im Washington. Er sei gleichwohl voller Hoffnung, sich mit China zu einigen. Die USA müssten den Schritt weiterer Strafzölle gegen China möglicherweise nicht gehen. Allerdings müssten von einer Vereinbarung auch die Amerikaner profitieren.

An den US-Börsen zogen die Kurse nach den Bemerkungen Trumps zu den Zöllen etwas an. In den vergangenen Wochen hatte der Streit die Aktienmärkte weltweit belastet.

Zuletzt war in die Bemühungen um ein Ende des Handelsstreits zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften Bewegung gekommen. Schon am Donnerstag hatte es geheissen, China habe eine Antwort auf die Forderung nach weitreichenden Änderungen in der Handelspolitik geliefert. Für einen Durchbruch dürfte diese aber nicht reichen, hatten US-Insider gesagt.

Die USA haben bereits Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 250 Milliarden Dollar verhängt. Die Volksrepublik reagierte mit Strafzöllen auf US-Güter im Wert von 110 Milliarden Dollar. Trump hatte zudem damit gedroht, sämtliche übrigen China-Importe im Umfang von 267 Milliarden Dollar mit Zöllen zu belegen. Er stört sich vor allem am hohen US-Handelsdefizit mit China.

(Reuters)