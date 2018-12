Die US-Regierung will die Förderung von Elektroautos beenden. Das sagte Präsident Donald Trumps oberster Wirtschaftsberater Larry Kudlow am Montag (Ortszeit) in Washington. Es gehe auch um andere Anreize, die in der Zeit von Trumps Vorgänger Barack Obama vom US-Kongress beschlossen wurden. Die Subventionen würden "alle in naher Zukunft beendet", wurde Kudlow zitiert.