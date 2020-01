Trump-Regierung will Vorschriften für Schulessen lockern

Die Ankündigung schlug in US-Medien hohe Wellen - zumal sie mit dem Geburtstag der früheren First Lady Michelle Obama (56) zusammenfiel. Sie hatte eine Reform angestrengt, die striktere Standards für die Speisepläne an Schulen setzte. Diese sehen vor, dass Schüler jeden Tag Gemüse und Obst sowie mehr Vollkorn- und fettreduzierte Milchprodukte zu sich nehmen.

Nach Angaben von Kritikern ist es nicht der erste Versuch der Trump-Regierung, die Reform zu verwässern. Die Nichtregierungsorganisation CSPI, die sich nach eigenen Angaben für gesündere Ernährung einsetzt, zeigte sich alarmiert. Sollten die Pläne des Landwirtschaftsministeriums umgesetzt werden, führe das dazu, dass Kinder anstelle von ausgewogenen Gerichten künftig zwischen Pizza, Burger, Pommes und anderen kalorienreichen Mahlzeiten auswählten, hiess es in einer Mitteilung./lkl/DP/he

(AWP)