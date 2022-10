Trumps Anwältin Alina Habba teilte mit, ihr Mandant habe sich gefreut, mit seiner eidesstattlichen Aussage "reinen Tisch zu machen". Dieser Fall sei nichts weiter als ein politischer Trick, "wie viele andere in der langen Liste der Hexenjagden gegen Donald Trump", zitierten US-Medien die Anwältin. Der Ex-Präsident befand sich während der Befragung Medienberichten zufolge in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Unklar war, ob seine Aussagen persönlich oder per Video aufgenommen wurden. Die Klage wird vor einem Gericht in New York City verhandelt.