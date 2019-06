Trump schlägt spontanes Treffen mit Nordkoreas Kim vor

US-Präsident Donald Trump hat ein spontanes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vorgeschlagen. Nordkorea bezeichnete die Idee als "interessant". Sollte ein Treffen am Wochenende zustande kommen, sei es bedeutungsvoll. Trump wird nach dem Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) im japanischen Osaka am Samstag nach Südkorea reisen, am Sonntag fliegt er dann zurück nach Washington. Während er in Südkorea sei, würde er Kim gerne an der Grenze treffen, um ihm die Hand zu geben und "Hallo" zu sagen, twitterte Trump. "Wenn er da ist, sehen wir uns für zwei Minuten."

Die Idee zur Einladung an Kim sei ihm am Morgen spontan gekommen, erklärte Trump später vor Journalisten. Er habe lediglich einen Fühler ausgestreckt, da er nicht wisse, wo Kim sich derzeit aufhalte. "Vielleicht ist er nicht in Nordkorea." Er und Kim verstünden sich sehr gut. Nordkorea habe sich sehr aufgeschlossen gezeigt, ein Treffen könnte am Sonntag zustande kommen, sagte Trump auf einer Pressekonferenz zum Abschluss des G20-Gipfels. Er würde auch die Grenze nach Nordkorea überschreiten.

Eine erneute Begegnung von Trump und Kim könnte die Beziehungen zwischen den beiden Staaten voranbringen, sagte die nordkoreanische Vize-Außenministerin Choi Sun Hui. "Es ist ein sehr interessanter Vorschlag, aber wir haben noch keine offizielle Einladung diesbezüglich bekommen." Es gebe noch keine Bestätigung für ein Treffen, erklärte Südkoreas Präsidialamt. Chinas Präsident Xi Jinping äußerte die Hoffnung, dass sich sowohl die USA als auch Nordkorea flexibel zeigten und ihre Gespräche so bald wie möglich wieder aufnähmen. China ist ein wichtiger Verbündeter der Führung in Pjöngjang.

Sollten Trump und Kim tatsächlich zusammenkommen, wäre es das dritte Treffen der beiden. Der zweite Gipfel im Februar scheiterte allerdings. Seitdem liegen die Verhandlungen auf Eis. Die USA verlangen von Nordkorea den Verzicht auf Atomwaffen, Nordkorea will die Aufhebung von Sanktionen. Noch vor wenigen Tagen hatte Nordkorea im Atomstreit mehr Entgegenkommen von den USA gefordert. Das Zeitfenster für neue Gespräche schrumpfe. Am Freitag erklärte der Nordkorea-Sonderbeauftragte der USA, Stephen Biegun, sein Land sei bereit zu konstruktiven Gesprächen mit Nordkorea über atomare Abrüstung.

(Reuters)