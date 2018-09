Trump schliesst Treffen mit Ruhani vor Politikwechsel Teherans aus

US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani vor einem Politikwechsel der Regierung in Teheran ausgeschlossen. Vorher werde er nicht mit der iranischen Führung zusammenkommen, sagte Trump am Dienstag bei seiner Ankunft in den Vereinten Nationen in New York. Der US-Präsident sprach von Sanktionen gegen den Iran "auf einem sehr massiven Niveau" und fügte hinzu, er gehe davon aus, dass die Regierung in Teheran keine Alternative zu einer Änderung ihrer Politik habe.