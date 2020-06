Trump sieht USA nach Arbeitsmarktdaten auf Weg zu rascher Erholung

Der Rückgang der Arbeitslosenquote in den USA im Mai trotz der Coronavirus-Pandemie ist Präsident Donald Trump zufolge Zeichen eines bevorstehenden rasanten Aufschwungs. Die Wirtschaft werde schon bald wieder wie eine "Rakete" wachsen, sagte Trump am Freitag im Garten des Weissen Hauses. "Wir werden wieder die tollste Wirtschaft der Welt haben", fügte Trump hinzu. Die Lage am Arbeitsmarkt habe sich deutlich verbessert, obwohl es in vielen Bundesstaaten immer noch strenge Corona-Auflagen gebe, sagte Trump. Die rasche Erholung spreche dafür, dass die US-Wirtschaft vor der Zuspitzung der Pandemie im März in "toller" Verfassung gewesen sei, sagte er weiter.