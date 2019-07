Trump stellt Kauf von US-Agrarprodukten durch China in Frage

Am Montag hatte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua hingegen berichtet, dass als "jüngster Fortschritt" Millionen Tonnen amerikanische Sojabohnen nach China verschifft worden seien. Chinesische Firmen stünden zudem in Verhandlungen über den Kauf weiterer US-Agrarprodukte. Trump hatte nach dem Gipfel in Osaka verkündet, dass China ihm den Kauf von mehr Agrarprodukten zugesichert hätte. Diese Vereinbarung wurde von Peking jedoch nicht bestätigt.

Etwa zeitgleich mit der Mitteilung Trumps haben in der chinesischen Metropole Shanghai beide Seiten nach einer monatelangen Pause ihre Handelsgespräche wieder aufgenommen. Details zu den Inhalten wurden zunächst nicht bekannt. Es sind die ersten direkten Handelsgespräche der beiden grössten Volkswirtschaften seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai./jkr/bgf/jha/

