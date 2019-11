Trump: Teilabkommen über Handel mit China in letzten Geburtswehen

US-Präsident Donald Trump zufolge steht im Handelskrieg mit China der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor. "Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", sagte Trump am Dienstag im Weissen Haus. Die Gespräche liefen "sehr gut", fügte er hinzu. In den festgefahrenen Handelsgesprächen der beiden grössten Volkswirtschaften hatten beide Seiten schon häufiger Fortschritte gemeldet, bislang haben diese aber nicht zum Abschluss eines Abkommen geführt.