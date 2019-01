Trump trifft sich im Handelsstreit mit China mit Vizepremier Liu

Im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit hat sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit Chinas Vizepremier Liu He getroffen. Der Gast aus Peking überreichte Trump einen Brief von Staatschef Xi Jinping. Die Beziehungen zwischen China und den USA seien "an einem kritischen Punkt", heisst es in dem Schreiben. "Ich hoffe, beide Seiten werden weiterhin in gegenseitigem Respekt arbeiten", schrieb Xi weiter.