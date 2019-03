Trump trifft Südkoreas Staatschef zu Gesprächen über Nordkorea

US-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Kollege Moon Jae In wollen bei einem Treffen im nächsten Monat das weitere Vorgehen im Streit über das Atomwaffenprogramm Nordkoreas besprechen. Es wird das erste Treffen der beiden seit dem gescheiterten Gipfel Trumps mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un Ende Februar in Vietnam. Moon werde am 10. und 11. April in Washington sein, teilte sein Büro am Freitag mit.