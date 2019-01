Trump und Erdogan telefonieren nach Trump-Drohung

Trump hatte vor Weihnachten angekündigt, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen. Am Montag verwies er darauf, dass die Kurden und die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zum "Sieg" über die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien beigetragen hätten, wie das Weisse Haus mitteilte. Die mit den USA verbündeten und von der Kurdenmiliz YPG geführten SDF waren massgeblich an der Bekämpfung des IS im Osten Syriens beteiligt. Die Regierung in Ankara sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

In der Mitteilung aus Ankara hiess es, die Türkei werde die YPG, die PKK und den IS weiterhin bekämpfen, weil sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellten. Erdogan habe Trump gesagt, dass er die Entscheidung der USA, aus Syrien abzuziehen, mit "Zufriedenheit" aufgenommen habe. Die Türkei sei bereit, den Nato-Partner USA dabei zu unterstützen. Die beiden hätten sich zudem über eine vom "Terror bereinigte" Sicherheitszone ausgetauscht. Trump hatte am Sonntagabend ebenfalls eine "Sicherheitszone" mit einer Breite von 20 Meilen (32 Kilometer) erwähnt - ohne auszuführen, was er damit genau meinte./cy/jam/DP/he

(AWP)