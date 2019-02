Trump und Kim kommen zu Gipfeltreffen in Hanoi zusammen

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un kommen am Mittwoch in Hanoi zu ihrem mit Spannung erwarteten Gipfel zusammen. Das erste Treffen der beiden in der vietnamesischen Hauptstadt ist nach Angaben des Weissen Hauses für den Abend (Ortszeit/Mittag MEZ) geplant. Nach einem kurzen Gespräch zur Begrüssung wollen Kim und Trump zu einem Essen zusammenkommen. Am Donnerstag sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Trump strebt die "Denuklearisierung" Nordkoreas an, also die atomare Abrüstung des Landes. Kim erwartet dafür Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen.