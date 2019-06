Trump und Macron zeigen trotz Differenzen beim Iran Geschlossenheit

Trotz ihrer unterschiedlichen Haltung zum Atomabkommen mit Teheran haben US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Geschlossenheit beim Iran demonstriert. "Ich denke, wir teilen dieselben Ziele beim Iran", sagte Macron am Donnerstag vor Journalisten am Rande eines Gesprächs mit Trump in Caen. "Wir wollen sicher sein, dass sie keine Atomwaffen bekommen." Trump sagte: "Ich denke nicht, dass wir über den Iran Differenzen haben." Mit Blick auf Macron fügte er hinzu: "Er will nicht, dass sie Atomwaffen haben, und ich will nicht, dass sie Atomwaffen haben."