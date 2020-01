Trump unterzeichnet neues Freihandelsabkommen für Nordamerika

US-Präsident Donald Trump hat das neue Freihandelsabkommen USMCA für Nordamerika unterzeichnet. Die Vereinbarung für die USA, Mexiko und Kanada sei das "grösste, fairste, ausgewogenste und modernste Handelsabkommen, das jemals auf den Weg gebracht wurde", sagte Trump am Mittwoch im Weissen Haus. Schätzungen zufolge werde der neue Vertrag 1,2 Prozent zum US-Bruttoinlandsprodukt beitragen und "zahllose" neue Jobs in den USA schaffen. Zuvor war das Abkommen sowohl vom Repräsentantenhaus und vom Senat in Washington gebilligt worden.