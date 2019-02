Trump unterzeichnet Notstandserklärung

US-Präsident Donald Trump hat die nötige Erklärung unterzeichnet, um einen Nationalen Notstand an der Südgrenze der USA auszurufen. Das Weisse Haus veröffentlichte am Freitagnachmittag (Ortszeit) die Notstandserklärung. Darin heisst es unter anderem: "Die aktuelle Situation an der Südgrenze bedeutet eine Grenzsicherungs- und humanitäre Krise, die zentrale Interessen der nationalen Sicherheit bedroht und einen nationalen Notstand darstellt."