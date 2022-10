Auch dafür sind keine belastbaren Belege vorgelegt worden. Experten weisen zudem darauf hin, dass eine Auszählung per Hand in den USA logistisch schlicht unmöglich sei, denn wegen der direkten Demokratie auf Landes- und Kommunalebene können die Wahlzettel mehrere Seiten mit Dutzenden Entscheidungen umfassen. Zudem würden zehntausende Wahlhelfer zusätzlich benötigt. Und das Ergebnis einer Auszählung per Hand dürfte eine höhere Fehlerquote haben als per Maschine. Die anderen Vorschläge könnten faktisch Millionen Wähler ihrer Stimme berauben, insbesondere solchen in den unteren Einkommensgruppen, die auf vorgezogene Stimmabgaben und Abstimmung per Brief angewiesen sind. US-Wahlen finden regelmässig an Dienstagen statt, frei bekommen Angestellte und Arbeiter dafür nicht automatisch.