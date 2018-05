Trump verkündet Iran-Entscheidung schon am Dienstag

(Zusammenfassung) - Nach wochenlangen Debatten in aller Welt und unzähligen Gesprächen auf höchster politischer Ebene ist die Zeit des Handelns gekommen: US-Präsident Donald Trump will am Dienstag seine Entscheidung zur Zukunft des Atomdeals mit dem Iran bekanntgegeben. Die Ankündigung ist für 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 MESZ) im Weissen Haus in Washington vorgesehen, erklärte Trump am Montag via Twitter.