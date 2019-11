US-Präsident Donald Trump hat ein weiteres Transkript eines Telefonats mit dem damals desiginierten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht. Das Gespräch fand demnach am 21. April statt, Trump befand sich an Bord der Air Force One. Im Zentrum der Ukraine-Affäre in den USA steht ein Telefonat Trumps mit seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj am 25. Juli. Darin ermunterte Trump Selenskyj zu Ermittlungen, die seinem Rivalen Joe Biden von den US-Demokraten hätten schaden können. Unter grossem innenpolitischen Druck hatte Trump ein Protokoll dieses Gesprächs im September veröffentlicht.