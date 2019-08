Trump weist Befürchtungen zurück: USA weit von Rezession entfernt

Die USA sind nach Ansicht von Präsident Donald Trump "sehr weit von einer Rezession entfernt". Amerikas Wirtschaft sei weltweit die Nummer eins, sagte Trump am Dienstag im Weissen Haus. Von einer Rezession zu sprechen sei unangebracht. Trump wiederholte indes seine Forderung an die US-Notenbank, den Leitzins in mehreren Schritten um einen Prozentpunkt zu senken, um die Wirtschaft zu stärken. Wenn die Zentralbank ihren Job machen würde, "hätten wir einen Wachstumssprung wie nie zuvor", sagte Trump.