Trump will Geschäftsmann Cain für Fed-Posten nominieren

US-Präsident Donald Trump will den Geschäftsmann Herman Cain für einen Posten im Führungsgremium der Notenbank Federal Reserve (Fed) nominieren. Für die zweite Vakanz in dem siebenköpfigen Board der Fed, das die Leitzinsen mitbestimmt, schlage Trump seinen langjährigen Wegbegleiter Stephen Moore vor, sagte der Republikaner bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.