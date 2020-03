Trump will Ölpreisrückgang mit Putin besprechen

US-Präsident Donald Trump will mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über den drastischen Verfall des Ölpreises sprechen. Auch der Konflikt zwischen Russland und Saudi-Arabien solle bei dem Telefonat thematisiert werden, sagte Trump am Montag im Gespräch mit dem Nachrichtensender Fox News. "Die haben beide verrückt gespielt", sagte er über die zwei Länder, deren Disput den Ölpreis zuletzt zusätzlich in den Keller gedrückt hat. Dabei spielt allerdings auch der grosse Einbruch der Nachfrage infolge der Coronavirus-Pandemie eine grosse Rolle.