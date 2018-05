Trump will rasch zu Resultat der Pekinger Handelsgespräche beraten

US-Präsident Donald Trump will noch am Samstag über die jüngsten Gespräche im Handelsstreit mit China beraten. Unmittelbar nach der Rückkehr einer hochrangigen Regierungsdelegation aus Peking werde man zusammenkommen, um über die Ergebnisse zu befinden, kündigte Trump am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter an.