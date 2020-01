Trump will Umweltprüfungen bei Infrastrukturprojekten beschleunigen

Umweltverbände übten scharfe Kritik an den Plänen Trumps. Mit Blick auf umstrittene Pipeline-Bauvorhaben sprach die Umweltorganisation Friends of the Earth von einem verspäteten Weihnachtsgeschenk des Präsidenten für grosse Ölkonzerne. Trump betonte, ihm liege die Umwelt am Herzen. "Aber ich will auch Jobs." Die derzeitigen Umweltprüfungen seien ein "regulatorischer Alptraum", sagte er. "Wir wollen neue Strassen, Brücken, Tunnel und Autobahnen grösser, besser und schneller bauen, und wir wollen sie zu geringeren Kosten bauen."

Die vorgeschlagene Neuregelung soll an diesem Freitag im Amtsblatt veröffentlicht werden. Dann beginnt eines 60-tägige Frist, in der die Öffentlichkeit dazu Stellung nehmen kann. Trump hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Umweltschutzregelungen seines Amtsvorgängers Barack Obama zurückgenommen./cy/DP/he

