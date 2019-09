Trump zu Turbulenzen für Johnson: Er kriegt das hin

US-Präsident Donald Trump hat die politischen Turbulenzen für den britischen Premierminister Boris Johnson rund um den Brexit heruntergespielt. Für Johnson sei das ein ganz normaler Tag im Amt, sagte Trump am Dienstag bei einem Treffen mit Johnson am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. "Ich denke, er kriegt das hin." Johnson sei ein Profi und mache seine Sache gut. Es handele sich um ein kompliziertes Thema. Aber Grossbritannien müsse den Austritt aus der EU über die Bühne bringen. Und es brauche einen Mann wie Johnson, um dies zu hinzubekommen.