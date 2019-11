Trumps Aussagen schockierten frühere US-Botschafterin in der Ukraine

Die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, hat Präsident Donald Trumps Aussagen über sie in einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef als schockierend und bedrohlich beschrieben. Sie habe sich von den Äusserungen bedroht gefühlt und Vergeltungsmassnahmen befürchtet, schilderte sie Abgeordneten im Repräsentantenhaus, wie aus einer am Montag veröffentlichten Mitschrift ihrer Aussage hervorging.