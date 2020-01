Trumps Verteidiger schliessen Plädoyers im Amtsenthebungsverfahren ab

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump im Senat beenden die Verteidiger an diesem Dienstag ihre Eröffnungsplädoyers. Am Samstag und Montag hatte das Verteidigerteam die Vorwürfe im Impeachment-Erfahren bereits als unzureichend zurückgewiesen und betont, Trump habe nichts falsch gemacht. Zuvor hatten die Ankläger ihre Argumente präsentiert. Für die Sitzung am Mittwoch wird erwartet, dass Senatoren schriftlich Fragen stellen können. Erst danach soll der Senat entscheiden, ob auch Zeugen vorgeladen werden. Die Demokraten erneuerten am Dienstag ihre Rufe nach Zeugen. In der Frage gibt es seit Wochen Streit.