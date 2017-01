Trumps Vision: 'Amerika zuerst'

Der neue US-Präsident Donald Trump hat in seiner Antrittsrede angekündigt, jede seiner Entscheidungen ganz und gar an amerikanischen Interessen auszurichten. "Von jetzt an wird eine neue Vision dieses Land regieren. Von diesem Tag an heisst es: Amerika zuerst, Amerika zuerst", sagte der 70-Jährige am Freitag nach seiner Vereidigung als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vor Hundertausenden vor dem Kapitol in Washington. Er wolle die grösste Volkswirtschaft der Welt über eine Politik des Schutzes eigener Wirtschaftsinteressen zu neuem Wohlstand führen.