Trumps Wahlkampfstab verklagt auch CNN wegen Verleumdung

Der Wahlkampfstab von US-Präsident Donald Trump hat neben der "New York Times" und der "Washington Post" nun auch den Sender CNN wegen Verleumdung verklagt. In allen drei Fällen geht es um Meinungsbeiträge, die sich mit einer mutmasslichen Einmischung Russlands zugunsten Trumps in den Präsidentschaftswahlkampf befassen.