Tschechien fördert BMW-Testgelände in Böhmen

Die tschechische Regierung will ein geplantes Testgelände des Autobauers BMW in Nordwestböhmen mit Millionen fördern. Eine entsprechende Absichtserklärung hat das amtierende Minderheitskabinett am Montag in Prag gebilligt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK hat BMW damit Aussicht auf Investitionshilfen von bis zu 18,7 Millionen Euro.