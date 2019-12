Tschechien kauft weitere Airbus-Transportflugzeuge C295

Der Nato-Mitgliedstaat Tschechien kauft zwei weitere mittelschwere Transportflugzeuge vom Typ Airbus C295. Vertreter des Verteidigungsministeriums und des Herstellers unterzeichneten am Montag in Prag einen entsprechenden Vertrag. Die Maschinen sollen den Angaben zufolge in den nächsten beiden Jahren ausgeliefert werden und kosten insgesamt umgerechnet 92 Millionen Euro. Sie ersetzen zwei veraltete Flugzeuge vom Typ Jakoklew Jak-40 aus sowjetischer Produktion.