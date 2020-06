Tschechien öffnet Grenzen ab Montag für fast alle EU-Bürger

Das Einreiseverbot bleibt indes für Reisende mit Wohnsitz in Belgien, Portugal, Grossbritannien, Schweden sowie der polnischen Woiwodschaft Schlesien bestehen. Diese Territorien gelten nach Ansicht der tschechischen Behörden als Risikogebiete für eine Coronavirus-Infektion. Die Einteilung in sichere grüne sowie mittel- und hochriskante gelbe und rote Staaten soll im wöchentlichen Rhythmus aktualisiert werden.

Das neue Ampel-Modell sorgte in den sozialen Netzwerken teilweise für Verwunderung. "Schlesien - wie soll das kontrolliert werden?", hiess es in einer Twitter-Reaktion. "Portugal kann doch bessere Ergebnisse vorweisen als Spanien und Italien", meinte ein anderer Nutzer. In Tschechien selbst waren 9909 bestätigte Corona-Infektionen gemeldet. 328 Menschen starben./hei/DP/zb

(AWP)