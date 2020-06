Tschechien plant wegen Corona Haushalt mit Rekorddefizit

Wegen der Corona-Krise will die tschechische Regierung das Haushaltsdefizit für dieses Jahr bereits zum dritten Mal erhöhen. Es soll nun bei 500 Milliarden Kronen (18,8 Milliarden Euro) liegen - das ist mehr als zwölfmal so viel wie vor der Pandemie geplant gewesen war. "Wir wollen die Beschäftigung erhalten, Unternehmer und Selbstständige unterstützen und vor allem Investitionen tätigen", sagte Regierungschef Andrej Babis am Mittwoch dem tschechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.