Tschechien schafft Telefonzellen ab

In Tschechien steht das Ende der Telefonzelle bevor. Der Staat wird die öffentlichen Basistelefone von 2021 an nicht mehr subventionieren. Das hat die Telekommunikationsbehörde CTU in Prag beschlossen. Die Telefongesellschaft O2 Tschechien will die letzten Telefonzellen danach abbauen, weil ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich sei. Zum einen nehme die Zahl der Gespräche immer weiter ab, teilte eine Sprecherin mit. Zum anderen verursache Vandalismus hohe Instandhaltungskosten.