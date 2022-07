Tschechien startet in EU-Ratspräsidentschaft - Fokus auf Ukraine

Den Fokus will Tschechien während des sechsmonatigen Vorsitzes auf den Krieg in der Ukraine und seine Folgen legen. Dazu zählen die Bewältigung des Flüchtlingszustroms sowie die Verbesserung der Energiesicherheit. Das Motto lautet in Anlehnung an eine Rede des früheren tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Havel (1936-2011) "Europa als Aufgabe".

Tschechien übernimmt am Freitag den Staffelstab von Frankreich und wird bis Ende des Jahres unter anderem dafür zuständig sein, bei umstrittenen EU-Vorhaben Kompromisse zu vermitteln. Geplant sind zahlreiche Ministertreffen sowie mindestens ein Gipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs in Tschechien./hei/mjm/DP/stw

(AWP)