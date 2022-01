Tschechiens Regierung will Atomkraft ausbauen

Die ältesten Reaktorblöcke des ehemals kommunistischen Landes am Standort Dukovany in Südmähren sind bereits seit mehr als 35 Jahren am Netz. Bei Umweltschützern besonders umstritten ist das AKW Temelin, weil es amerikanische Leit- mit russischer Reaktortechnik kombiniert. Es liegt nur rund 60 Kilometer von der Grenze zu Bayern entfernt.

Die Regierung aus fünf Parteien verabschiedete am Donnerstag ihr Programm für die nächsten vier Jahre. Damit will sie sich am Mittwoch nächster Woche einer Vertrauensabstimmung im Abgeordnetenhaus stellen. In der wichtigeren der beiden Parlamentskammern verfügen die fünf Koalitionsparteien über eine Mehrheit von 108 der 200 Sitze. Die Verfassung sieht vor, dass jede neue Regierung innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Ernennung die Vertrauensfrage stellen muss./hei/DP/ngu

