Der tschechische Präsident Milos Zeman hat US-Kritik an der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nordstream 2 zurückgewiesen. Er sehe "überhaupt keinen Grund", warum sich der "grosse Bruder auf der anderen Seite des Ozeans" zu Sinn und Zweck der Pipeline äussern sollte, erklärte der 74-Jährige der Agentur CTK zufolge am Dienstag in Prag. Nordstream 2 soll russisches Erdgas durch die Ostsee nach Deutschland bringen.