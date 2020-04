Tschechisches Parlament beschliesst Schuldenmoratorium

Seit Mitte März sind die meisten Geschäfte in Tschechien geschlossen, sodass Einnahmen ausbleiben. Die Regierung plant, ihre Wiedereröffnung in mehreren Etappen je nach Branche und Grösse bis zum 8. Juni zuzulassen. Der Senat gab zudem grünes Licht für Erleichterungen für Reiseveranstalter. Sie müssen Geld für bereits bezahlte Pauschalreisen, die nun abgesagt werden mussten, nicht zurückbuchen. Stattdessen können sie Gutscheine ausgeben. Präsident Milos Zeman muss die Gesetze noch unterzeichnen, was aber als sicher gilt./hei/DP/he

