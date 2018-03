Türkei plant nach Abstufung eigene Ratingagentur

Nach einer erneuten Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit plant die Türkei die Gründung einer eigenen Ratingagentur. "Wir streben an, im Laufe dieses Jahres eine nationale Kredit-Ratingagentur aufzubauen", sagte der Vorsitzende der türkischen Bankenaufsichtsbehörde, Ali Abken, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag in Istanbul. Die geplante Institution werde internationale Standards einhalten und "unabhängig und objektiv" arbeiten.