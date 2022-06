Türkei stellt erneut Souveränität griechischer Inseln in Frage

Der türkische Aussenminister Mevlüt Çavusoglu hat Griechenland erneut vorgeworfen, völkerrechtswidrig Inseln in der Ägis militärisch aufzurüsten. Vor diesem Hintergrund habe die Türkei bereits begonnen, die Souveränität der Inseln in Frage zu stellen. Griechenland sei "sehr erfolgreich" darin, sich zu beklagen, obwohl sie im Unrecht seien. Griechenland hat auf mehreren Inseln in der Ostägäis Militäreinheiten und Waffensystem stationiert.