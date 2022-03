Tui gibt erste Kreditlinien aus Staatshilfe zurück - Reisebuchungen legen zu

Angesichts der wieder anziehenden Urlaubsnachfrage gibt der Reisekonzern Tui wie angekündigt einen Teil der Kreditlinien aus dem staatlichen Rettungspaket aus der Corona-Krise zurück. Die von der deutschen Bundesregierung und privaten Banken zur Verfügung gestellten Finanzmittel würden zum 1. April um rund 700 Millionen Euro reduziert, teilte Tui am Mittwoch in Hannover mit. "In den vergangenen Wochen haben wir die staatlichen Kreditlinien schon nicht mehr in Anspruch genommen", sagte Tui-Chef Fritz Joussen. Nach der Teilrückgabe der Kreditlinien verfüge der Konzern einschliesslich verbliebener Kreditlinien noch über flüssige Mittel von 3,4 Milliarden Euro.