Der weltgrösste Reisekonzern Tui geht die Rückzahlung der verbliebenen Staatshilfen aus der Corona-Krise an. Bis Ende 2023 will das Unternehmen die Stille Einlage 1 und die gewährte Optionsanleihe zurückzahlen, wie es nach einer Einigung mit dem deutschen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) überraschend am Dienstagabend in Hannover mitteilte.

13.12.2022 19:19