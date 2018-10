Tusk: Hoffnung auf Brexit-Deal wächst

EU-Ratschef Donald Tusk hat sich überraschend optimistisch über die Aussicht auf eine gütliche Einigung mit Grossbritannien beim Brexit geäussert. "Ich glaube, wir sind näher an einer endgültigen Lösung und einem Abkommen", sagte Tusk am Donnerstag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Aber das sei mehr ein Gefühl.