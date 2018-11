Tusk: Russland-Sanktionen der EU werden sicher im Dezember verlängert

Die EU bereitet angesichts des anhaltenden Ukraine-Konflikts eine Verlängerung der im Januar auslaufenden Wirtschaftssanktionen gegen Russland vor. "Ich bin sicher, dass die EU die Sanktionen gegen Russland im Dezember verlängern wird", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires. Europa sei sich einig, wenn es um die Unterstützung der ukrainischen Souveränität und territorialen Integrität gehe. Die jüngste Eskalation der Situation im Asowschen Meer stelle für die EU eine grosse Besorgnis dar. "Russlands Einsatz von Gewalt gegen russische Schiffe ist absolut inakzeptabel", sagte Tusk.