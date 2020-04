TV-Sender: Argentinien bittet um Stundung der Schuldenrückzahlung

Argentinien bittet angesichts der durch die Corona-Pandemie verschärften Wirtschaftskrise eine Reihe von Gläubigern um die Stundung des Schuldendienstes. Die für die kommenden Wochen vorgesehene Rückzahlung von 2,1 Milliarden US-Dollar an den Pariser Club soll demnach auf Mai kommenden Jahres verschoben werden, berichtete der Fernsehsender TN am Mittwoch. Die grössten Gläubiger in der Gruppe sind Deutschland und Japan.