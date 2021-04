TX Group: Tamedia fusioniert in Bern zwei Redaktionen und streicht 20 Stellen

(Meldung am Anfang umformuliert und ab 4. Abschnitt nach Lead erweitert) - Die Zürcher Tamedia legt in Bern die Redaktionen von "Berner Zeitung" und "Bund" zusammen und streicht voraussichtlich 20 Vollzeitstellen. Die beiden Titel sollen aber eigenständig bleiben. Das hat das zur TX Group gehörende Unternehmen am Donnerstag bekanntgegeben.