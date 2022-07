Uber-Files: Macron verteidigt Einsatz für Fahrdienst-Vermittler

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe dem Fahrdienst-Vermittler Uber zu seiner Zeit als Wirtschaftsminister verdeckt und übermässig Unterstützung bei der Expansion in Frankreich gegeben. Das Vereinfachen von Auflagen hätte die Schaffung Tausender Arbeitsplätze für Fahrer bei Uber in Frankreich ermöglicht, sagte Macron am Dienstag. "Ich beglückwünsche mich zu dem was ich getan habe." Er sei sehr stolz und er habe in seiner Zeit als Wirtschaftsminister (2014-2016) für die Ansiedlung von Firmen gekämpft. Frankreich habe ausserdem im Anschluss für die Regulierung von Plattform-Diensten wie Uber gesorgt.