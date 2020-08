Uber-Rivale Lyft setzt Betrieb in Kalifornien aus

In einem am Donnerstag veröffentlichten Blogeintrag rief Lyft seine Kunden auf, im November für eine Regelung zu stimmen, die Fahrdienst-Vermittler von dem Gesetz ausnehmen würde. Uber und Lyft unterstützen die "Proposition 22" und hatten versucht, das Verfahren um den Status der Mitarbeiter bis dahin hinauszuzögern. Vor zehn Tagen erliess der Richter jedoch auf Antrag der Behörden eine einstweilige Verfügung, die an diesem Freitag in Kraft tritt. Bei Lyft entfielen 16 Prozent aller Fahrten auf Kalifornien.

"Wir können nicht über Nacht 50 000 Leute einstellen", sagte Khosrowshahi im Podcast "Pivot School". Das gesamte Geschäftsmodell basiere darauf, dass die Fahrer als eigenständige Unternehmer gälten. Uber und Lyft hatten bereits den Stopp ihrer Dienste in Aussicht gestellt und gewarnt, dass eine langfristige Umsetzung der Regelung höhere Preise und weniger Fahrer auf den Strassen bedeuten werde.

Über den Status der Fahrer auf Plattformen der Fahrdienst-Vermittler gibt es schon seit längerer Zeit Streit. Uber und Lyft beharren darauf, dass die meisten Fahrer selbst gar nicht zu festangestellten Mitarbeitern werden wollten. Lyft spricht von einem Anteil von rund 80 Prozent, die so denken. Kritiker prangern an, dass Fahrer beim aktuellen Geschäftsmodell unter anderem keinen ausreichenden Schutz bei Krankheiten hätten.

Das Geschäft von Lyft und Uber wurde zuletzt massiv von der Corona-Krise beeinträchtigt.

