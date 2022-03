UBS-Ökonomen mahnen weitere Reformen der AHV an

Wegen der Veränderungen in der Altersstruktur der Schweizer Bevölkerung wird die AHV zu einer immer grösseren Bürde für die junge Generation. Die Reform "AHV 21" würde zwar Verbesserungen bringen, stellen die Ökonomen der Grossbank UBS in einer neuen Studie fest. Gleichzeitig mahnen sie aber auch weitere Reformen der ersten Säule der Schweizer Altersvorsorge an.