In die Garantiedeckung flössen sowohl allfällige Gewinne als auch allfällige Verluste ein, schreibt das EFD. Sie umfasse zudem nur realisierte Verluste - einen über 5 Milliarden hinausgehender Verlust könne die UBS also erst nach einer endgültigen Verwertung der Aktiven geltend machen. Die Vereinbarung gilt zudem nur für Verluste bis maximal 14 Milliarden Franken, betont das Finanzdepartement - darüber hinaus gehende Verlust sind von der Vereinbarung also nicht erfasst.